Rudi Garcia laat in kaarten kijken met nieuwe naam in voorselectie: alle belangrijke data voor de Rode Duivels

Het is over exact een week, op dinsdag 20 mei, dat Rudi Garcia zijn selectie zal aankondigen voor de interlandbreak in juni. Ook staat er een openbare training gepland voordat de spelers vertrekken naar Noord-Macedonië. Alle belangrijke details voor u verzameld.

In alle Europese competities nadert het einde van het seizoen en er zijn nog maar een paar wedstrijden te spelen. Maar voordat spelers op vakantie gaan, of deelnemen aan het WK voor clubs, staat begin juni nog een internationale break op het programma. Nieuwe speler geselecteerd? Deze zal belangrijk zijn voor de Rode Duivels, aangezien ze zullen beginnen aan hun kwalificatiecampagne voor het WK 2026. België zal eerst naar Noord-Macedonië reizen, alvorens Wales te ontvangen in het Koning Boudewijnstadion. Twee ontmoetingen die erg snel zullen komen voor de spelers en bondscoach Rudi Garcia, die zijn selectie al zal aankondigen op dinsdag 20 mei om 15.00 uur. De bondscoach van de Rode Duivels onthulde al dat er een speler in zijn voorselectie zit die nog nooit werd opgeroepen. Open training Tijdens deze campagne is het verklaarde doel van Rudi Garcia uiteraard om zich te kwalificeren voor het WK, maar ook om weer een sterke band op te bouwen met de supporters na het falen daarin in het Domenico Tedesco-tijdperk. De fans zullen dus hun steun kunnen betuigen aan de spelers voorafgaand aan het begin van de campagne. Sterker nog: er staat een openbare training gepland op 2 juni in Tubeke om 18.00 uur. Een mooie gelegenheid om de spelers te ondersteunen, voordat ze op donderdag 5 juni in Skopje aankomen, de dag voor Noord-Macedonië - België. En tegen Wales is er het grote afscheid van Jan Vertonghen ...