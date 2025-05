Belgische voetbalbond komt met groot nieuws over recordinternational Jan Vertonghen ... en wil supporters héél gelukkig maken

"Na een fantastische interlandcarrière zette Jan Vertonghen in juli 2024 een punt achter z'n interlandcarrière. Op 9 juni, tijdens de partij tussen België en Wales, zwaaien we de recordinternational uit in het Koning Boudewijnstadion."

"30 gelukkigen krijgen bovendien de kans om een meet & greet te winnen met Vertonghen. Elke tickethouder maakt kans op een van de 15 duotickets", aldus de Belgische voetbalbond op haar webstek.

Jan Vertonghen is recordinternational bij de Belgische nationale ploeg. Hij heeft liefst 157 keer voor de Belgische nationale ploeg gespeeld. En dus zal hij nog een laatste keer in de bloemetjes gezet worden.

One last time.

With 157 appearances and a legacy that will last forever, we say our final goodbye to Jan vs. Wales. 🖤💛❤️ pic.twitter.com/N64h45uuHH