🎥 Het wordt er niet beter op voor Neymar: Braziliaan krijgt rood omwille van heel bizarre actie

Santos speelde tegen Botafogo in de Braziliaanse Serie A, en Neymar maakte zijn terugkeer in de basiself, met de aanvoerdersband om zijn arm. Helaas eindigde het niet goed voor hem.

De terugkeer van Neymar (33 jaar) naar Brazilië verloopt duidelijk niet zoals gepland. De voormalige ster van Barça en PSG viel in maart opnieuw uit na enkele vrij positieve weken, en miste het merendeel van de wedstrijden in de Braziliaanse Serie A.

Tegen Botafogo stond Neymar weer in de basisopstelling van Santos, met de aanvoerdersband om de arm. En deze keer verliet hij het veld niet geblesseerd, maar werd hij... uitgesloten in de 74e minuut van de wedstrijd voor zijn tweede gele kaart.

Met een 0-0 tussenstand probeerde Neymar een voorzet vanaf links binnen te tikken en duwde de bal in het doel... met zijn hand. Jammer genoeg voor Santos was hij al gewaarschuwd, en werd daarom naar de kleedkamer gestuurd.

Een uitsluiting met gevolgen, aangezien Santos in de slotfase de 0-1 moest incasseren en dus verloor. De situatie van de legendarische club van Pelé is rampzalig: 18e in de Brasileiro, dus in degradatiepositie.

Sinds zijn terugkeer naar zijn thuisland heeft Neymar 14 wedstrijden gespeeld, met 3 doelpunten en 3 assists. Zijn droom blijft om weer deel uit te maken van het nationale team van Brazilië, met het oog op het WK 2026: realistisch?