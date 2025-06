🎥 Antonio Nusa (ex-Club Brugge) doet monden openvallen en maakt Italianen volledig belachelijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noorwegen heeft stevig uitgehaald in de WK-kwalificaties. Italië werd met 3-0 huiswaarts gestuurd en Antonio Nusa (ex-Club Brugge) liet zich op schitterende wijze opmerken.

Noorwegen zorgde voor spektakel in de WK-kwalificaties. Het won met 3-0 van Italië, wat wenkbrauwen deed fronsen. Sorloth maakte er al snel 1-0 van.

Nadien volgden nog doelpunten van Antonio Nusa en Erling Haaland. Vooral de treffer van Nusa (ex-Club Brugge) was er eentje om in te kaderen.

De winger pakte uit met een knappe dribbel om daarna staalhard in de hoek te knallen. De Italiaanse verdediging was er ondersteboven van. Letterlijk. Een Italiaan werd zelfs per ongeluk getackeld door een ploegmaat.

Nusa vertrok afgelopen zomer voor zeker 21 miljoen euro naar RB Leipzig. Hij speelde al 36 wedstrijden voor de Duitse club en kon vijf keer scoren.

Verder was hij al goed voor zeven assists. In totaal kwam hij ook 86 keer uit voor Club Brugge. Bij blauw-zwart deed hij de netten zeven keer trillen terwijl hij zes assists afleverende.