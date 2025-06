Bondscoach van Wales, die gevormd werd door Kompany, waarschuwt Rode Duivels al even

Met zeven punten uit drie wedstrijden is Wales goed begonnen aan zijn kwalificatiecampagne voor het WK. De Welsh bondscoach, Craig Bellamy, die Vincent Kompany assisteerde bij Anderlecht, zal met een speciaal gevoel terugkeren naar België.

Als coach van Wales is Craig Bellamy een gelukkig man. Vrijdagavond heeft zijn team gewonnen tegen Liechtenstein (3-0) en bevestigde daarmee de eerste plaats in de groep, met zeven punten uit drie wedstrijden.

Maandag zullen de Welshmen naar het Koning Boudewijnstadion trekken om de Rode Duivels te trotseren. Een speciale ontmoeting voor de coach, die assistent was van Vincent Kompany bij Anderlecht.

"Ik heb mijn laatste internationale wedstrijd in Brussel gespeeld. De eerste keer dat ik in het buitenland woonde, was in België. Terugkeren zal een zeer speciaal moment voor mij zijn. Ik heb echt genoten van mijn tijd bij Anderlecht", verklaarde hij op de persconferentie na de wedstrijd.

Wales komt niet naar België om zich terug te trekken

"Ik denk niet dat ons resultaat druk zal leggen op de Belgen. Ze hebben ook niet verloren, maar ik verwachtte dat ze de drie punten zouden pakken. Ik moet de wedstrijd herbekijken om een beter idee te krijgen van wat er is gebeurd, maar Noord-Macedonië heeft zijn werk gedaan."

Een ontmoeting waar Craig Bellamy mogelijk inspiratie uit zal halen. Hij wil echter geen defensief Wales opstellen en zal naar Brussel gaan om drie punten te pakken. "We gaan daar niet naartoe om met gekruiste armen te blijven zitten, dat is niet mijn aard. Eén ding is zeker, ik kan niet wachten om er te zijn!", besloot hij.