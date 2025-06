Club Brugge haalt ongezien uit: "Nog nooit eerder gezien"

Club Brugge heeft met Nicolo Tresoldi een absolute topspeler aangeworven om de aanval te versterken. De deal hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu zijn ze er met Hannover 96 uitgekomen. Bij de Duitsers spreken ze van een ongeziene deal.

De Duitse belofteninternational Nicolo Tresoldi scoorde zeven doelpunten en gaf drie assists vorig seizoen bij Hannover, in de Duitse tweede klasse. Nu maakt hij zoals geweten de overstap naar Club Brugge.

De Duitsers van Hannover 96 hebben hun speler ondertussen ook officieel uitgewuifd. Daarbij hebben ze de grote woorden ook niet geschuwd over de deal, want het zou gaan over een ongeziene overeenkomst.

"Met Nicolo verliezen we een gezicht van Hannover 96, maar we zijn er ook trots op dat we hem vanaf zijn begin in de jeugdopleiding hebben begeleid op weg naar de Champions League. Het is algemeen bekend dat je als tweededivisieclub ook afhankelijk bent van transferinkomsten, en we kregen deze zomer opnieuw de kans om dat te doen", aldus sportief directeur Marcus Mann.

Der fußballerische Weg von Nicolo #Tresoldi geht in der Champions League weiter: Der in der #96Akademie ausgebildete Stürmer schließt sich nach acht Jahren bei #H96 dem belgischen Vizemeister FC Brügge an. ⤵️#NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/E4qLzK9UWc — Hannover 96 (@Hannover96) June 7, 2025

"Al met al is dit een pakket van een omvang dat 96 nog nooit eerder heeft gezien. Net als bij andere transfers in de afgelopen anderhalf jaar, is het een bevestiging van de ingeslagen weg om jonge spelers te promoten en te ontwikkelen."

"Het is echter duidelijk niet vanzelfsprekend dat we deze vertrekkende spelers steeds weer kunnen vervangen met behoud van dezelfde ambities. We zijn blij voor Nicolo. We zullen hem enorm missen, zowel persoonlijk als professioneel, en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst."