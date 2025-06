Complete opkuis van de kern: KV Kortrijk dumpt deze zestien(!) spelers

KV Kortrijk degradeerde dit seizoen van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. En dus zal er volgend seizoen op een heel andere manier gewerkt worden. Ondertussen is duidelijk hoe groot de schoonmaak zal zijn.

Niet minder dan zestien(!) spelers van het voorbije seizoen zullen er in het nieuwe seizoen niet meer bij zijn. Op die manier wordt er met de hele grove borstel door de kern heengegaan.

De Kerels hebben via hun webstek zelf laten weten wie er allemaal mag vertrekken, moet vertrekken of al vertrokken is - bijvoorbeeld huurlingen die geen nieuw contract krijgen.

Richting de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen stellen we graag de spelers onder contract bij de A-kern op dit moment voor âœ



📝Het volledige overzicht vind je via de link ⬇️https://t.co/mfPEIiJYo7 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 5, 2025

"Mbayo & Oprut worden, na hun huurperiode, definitief overgenomen door respectievelijk PEC Zwolle & Dinamo Boekarest", aldus de Kerels op hun webstek.

Zestien vertrekkers

"De club neemt op dit moment dus afscheid van huurspelers Duverne, Ferri, Huygevelde, Karim, Kostons, Lagae, Mampassi en Tsunoda. De contracten van Bruno, Decoene, Ilaimaharitra, Mehssatou, Pirard en Seck lopen af."

"We bedanken deze Kerels voor hun inzet en wensen hen veel succes in het verdere verloop van hun carrière", aldus Kortrijk nog. Op dit moment heeft het team wel al een kern van 22 namen, met daarbij ook onder meer nieuwkomer Ruyssen. Daar willen ze ook nog zeker Hens aan toevoegen de komende dagen.