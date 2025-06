Een van de helden van Noord-Macedonië speelt in ons land en praat honderduit: "Dat zegt veel"

De Rode Duivels verloren op vrijdagavond dure punten op bezoek bij Noord-Macedonië. Daarvoor mogen de Macedoniërs onder meer een speler uit de Jupiler Pro League danken. Visar Musliu stond achterin zijn mannetje tegen Lukaku & co.

Visar Musliu pakte uit met een paar goede tackles en kon zo zijn land in de wedstrijd houden tegen de Rode Duivels. In het slot leverde dat zelfs nog een 1-1 gelijkspel op, waardoor Noord-Macedonië met 5 op 9 een goede zaak doet in de kwalificatiegroep.

67 interlands

Musliu speelde al 67 keer voor het Noord-Macedonische elftal. Hij was er ook bij op het Europees Kampioenschap in 2021, waarin ze na drie nederlagen in evenveel wedstrijden puntenloos het toernooi verlieten.

De centrale verdediger speelt al sinds januari in België, toen STVV hem wist binnen te halen. Met De Kanaries speelde hij de Relegation Play-offs, maar uiteindelijk wist hij zich wel te redden op het hoogste niveau.

Sterke competitie

"Mijn familie voelt zich hier thuis, dus ik ook. Het is er rustig, wat goed is voor onze pasgeboren baby. Hij is in Duitsland geboren, maar kwam meteen daarna samen met zijn mama naar België. Ze stellen het allebei goed."

"Mijn oudste zoon is gek op voetbal, speelt zelf ook en komt naar elke wedstrijd kijken. We zijn een gelukkig gezin", aldus Musliu op de webstek van STVV. "We hebben nog niet tegen de echte topteams gespeeld sinds ik er ben, maar de ploegen in de play-downs halen ook allemaal een hoog niveau. Dat zegt veel over de sterkte van de competitie."