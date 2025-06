Ex-assistent van Nicky Hayen doet visie uit de doeken en heeft waarschuwing én geruststelling in huis voor KVK-spelers

Assistent van Nicky Hayen zijn bij Club Brugge is een functie met verantwoordelijkheid. T1 van KVK zijn is dat natuurlijk ook, op een andere manier. Michiel Jonckheere doet uit de doeken hoe hij komend seizoen de Kortrijkse ambities wil realiseren.

Kortrijk heeft een ex-speler in huis gehaald om komend seizoen de eerste ploeg te coachen en weer een positieve vibe naar het Guldensporenstadion te brengen. Dat zal dan wel in de Challenger Pro League moeten gebeuren. Daar stoort Jonckheere zich niet aan. "Ik denk vooral dat het belangrijk is dat wij als staf en spelers het voetbal brengen waardoor de mensen weer met plezier naar het stadion komen."

Het gebrachte voetbal moet gelijkstaan aan het DNA van Kortrijk. "Oké, de resultaten zijn belangrijk. We gaan daar nog geen voorspellingen over doen. Dat lijkt mij niet opportuun. Wij kunnen alleen maar spelers proberen op het veld te krijgen die honderd procent hun truitje natmaken voor Kortrijk. Dat kunnen we wel proberen te beloven."

Jonckheere belooft aanvallend voetbal

De supporters mogen zich aan aanvallend spel verwachten. "Dat zal sowieso met veel drang vooruit zijn, dat zal met intensiteit zijn. Op die manier ben ik altijd gewend geweest om te spelen, als speler en als coach. In tweede klasse is het vooral belangrijk dat je een groep hebt die goed aan elkaar hangt en voor elkaar door het vuur wil gaan."

De herkenbaarheid van het spel moet dus aan vechtlust gekoppeld worden. Daarnaast wordt het ook wel interessant om te zien hoe Jonckheere zich bij zijn debuut als T1 zal opstellen. "Ik zal niet de beste vriend van de spelers zijn", waarschuwt hij. "Maar ik wil wel dat er in alle transparantie open met elkaar gepraat kan worden."

Nieuwe KVK-coach gaat geen politieman spelen

Jonckheere verzekert dat hij rechtlijnig zal zijn en een bepaalde structuur en regels zal hanteren. Tegelijkertijd stelt hij iedereen ook wel gerust. "Het zit niet in mijn karakter om de politieagent te zijn die alles zal verbieden. Als de werksfeer goed zit, zie je dat terug op het veld. Daar ben ik van overtuigd."