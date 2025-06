Hoe zit het nu met die aanvoerdersband? Rudi Garcia heeft er dit over te zeggen

Wie zal de aanvoerdersband dragen deze maandag? Het begint bijna een running gag te worden tijdens persconferenties, want Rudi Garcia heeft opnieuw besloten om vaag te blijven.

Voor Noord-Macedonië - België, een verrassing: Thomas Meunier verscheen op de persconferentie... en Rudi Garcia kondigde aan dat de Lille-verdediger zijn aanvoerder zou zijn voor deze start van de kwalificaties. Een status waar Meunier niet aan gewend is, maar zijn ervaring rechtvaardigde het.

Elke keer een andere aanvoerder

Garcia had sowieso gewaarschuwd: nadat Lukaku en De Bruyne in maart de aanvoerdersband hadden gedeeld, zou er in juni opnieuw een nieuwe aanvoerder zijn. Een manier om zich de tijd te geven voor reflectie, en ruzies te vermijden na de Courtois-affaire in juni 2023.

Maar deze keer begint het verhaal van de aanvoerdersband ook wel op een running gag te lijken. Youri Tielemans eindigde de wedstrijd in Skopje met de aanvoerdersband om zijn arm en was zondag in Tubeke aanwezig voor de persconferentie: zal hij dan maandag aanvoerder zijn? In tegenstelling tot donderdag heeft Garcia deze keer de zaak niet bevestigd.

Tielemans tegen Wales kapitein of niet?

"Het feit dat ik met iemand naar de persconferentie kom, betekent niet dat hij de aanvoerdersband zal dragen", glimlachte de bondscoach. "De spelers weten het nog niet, net zoals ze de opstelling nog niet kennen. Het houdt iedereen betrokken. Mijn aanvoerder zal bij de startende 11 zijn, jullie zullen het morgen zien."

Wie anders dan Tielemans, als Garcia de band niet teruggeeft aan Lukaku, De Bruyne of Meunier? Amadou Onana is een van de mogelijke kandidaten, net als ervaren jongens zoals Matz Sels of Wout Faes, hoewel dat minder waarschijnlijk is. Het is waarschijnlijk dat Youri Tielemans de keuze van de coach zal zijn... maar er zal ooit een beslissing moeten worden genomen, anders zal de onduidelijkheid uiteindelijk frustreren.