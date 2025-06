OFFICIEEL: KV Mechelen hakt na maanden van onzekerheid de knoop door en stelt hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen voor

KV Mechelen heeft de knoop doorgehakt: het heeft een trainer aangesteld voor het nieuwe seizoen. Fred Vanderbiest blijft T1 bij Malinwa, een functie die hij al ad interim vervulde na het ontslag van Besnik Hasi.

KV Mechelen stuurde begin maart Besnik Hasi de laan uit na een 7 op 30. Door de tegenvallende resultaten was het achterom kijken voor Malinwa. Assistent Fred Vanderbiest kreeg tijdelijk het roer in handen. Onder grote druk maakte KV Mechelen de verplaatsing naar Charleroi. Onder Vanderbiest won KVM in het Zwarte Land met 0-1, waardoor het behoud zeker was.

Vanderbiest pakte meteen 6 op 6, want op de laatste speeldag van de reguliere competitie won Mechelen ook van Dender. Het bestuur stelde Vanderbiest ondertussen de vraag of hij het zou zien zitten om ook volgend seizoen T1 te blijven. Na hierover even na te denken beantwoordde Vanderbiest die vraag positief. De resultaten in de Europe Play-offs waren echter niet overtuigend.

Vanderbiest behoudt het vertrouwen

Daardoor bleef het wekenlang een groot vraagteken wie de volgend seizoen hoofdtrainer zou zijn Achter de Kazerne. Ook namen als Karel Geraerts en Vincent Euvrard circuleerden. Uiteindelijk is in Mechelen de beslissing genomen om alsnog het vertrouwen te schenken aan Vanderbiest, die de spelersgroep uiteraard zeer goed kent.

"Voor ons ging dit niet alleen over het aanstellen van een T1", legt Tom Caluwé uit waarom het zo lang duurde om duidelijkheid te verschaffen over het trainerschap. "We willen nog harder werken naar een algemene topsportcultuur. Daarom spraken we met verschillende kandidaten en ging het niet enkel over duurtijd, financiële aspecten en spelwijze maar ook over de ambitie hebben om het op elk vlak beter te doen!"

Vanderbiest tekent bij Mechelen voor onbepaalde duur

Caluwé spreekt van meer aandacht voor het medische, fysische en mentale aspect. Uiteindelijk is Vanderbiest het beste uit de gesprekken gekomen. "Samen met mijn staf gaan we er volledig voor; we kunnen bouwen op wat er vorig seizoen al stond en werken aan wat absoluut beter moet", reageert Vanderbiest, die een contract tekende voor onbepaalde duur.