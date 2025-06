'Vincent Kompany doet meesterzet met transfer van 75 miljoen euro'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München doet een meesterzet op de transfermarkt. De Beierse club zou op het punt staan om een bod uit te brengen op Rafael Leão van AC Milan, wiens lastige situatie in Lombardije de deur opent naar een vertrek.

Rafael Leão, een groot talent van het Portugese en Europese voetbal, kwam echt tot bloei in het seizoen 2021-2022. Het was zijn kroningsjaar, aangezien hij tot speler van het seizoen werd verkozen en aanzienlijk heeft bijgedragen aan de Italiaanse kampioenstitel van AC Milan.

Toptransfer op komst?

Sinds dit succes heeft de Portugese vleugelspeler echter moeite om zijn status te bevestigen. Door terugkerende blessures, spanningen met trainer Stefano Pioli en druk van de supporters over zijn prestaties, heeft de 25-jarige speler zelden het uitzonderlijke niveau teruggevonden dat hij had laten zien tijdens zijn topseizoen.

Op de transfermarkt is Rafael Leão al enkele jaren zeer gewild, maar nog geen enkele club is erin geslaagd om tot een akkoord te komen met de Lombardische club voor zijn transfer.

Rafael Leão binnenkort onder bevel van Vincent Kompany bij Bayern?

In het begin van deze zomerse transferperiode staan verschillende prominente Engelse clubs, zoals Liverpool en Chelsea, nog steeds op zijn shortlist. Maar een andere Europese grootheid zou het ook weleens kunnen proberen.

Volgens Footmercato bereidt Bayern München een bod voor tussen 65 en 75 miljoen euro om Rafael Leão aan te trekken. De Beierse club overweegt ook om een speler op te nemen in de deal, waarschijnlijk Leon Goretzka of Kingsley Coman. Met het op handen zijnde vertrek van Leroy Sané, zou Bayern zo zijn coach Vincent Kompany een vervanger kunnen bieden die net zo goed presteert, of zelfs beter.