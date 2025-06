Analist zou verdediging helemaal veranderen en voor dit duo gaan in de centrale as

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De verdediging blijft het zorgenkind van de Rode Duivels. In de voorbije interland tegen Noord-Macedonië wisten Zeno Debast en Wout Faes geen indruk te maken. Het centrale duo kreeg felle kritiek vanwege een flauwe vertoning en kon weinig vertrouwen opwekken in de aanloop naar het WK.

Analist Wim De Coninck spaarde zijn kritiek ook niet. “Volgens bondscoach Garcia had de defensie het goed gedaan. Maar mocht Tedesco dat enkele maanden geleden gezegd hebben, zou iedereen eens lachen", zegt hij bij Sporza. “Het was écht niet goed. Dit centrale duo kon mij op geen enkel moment overtuigen.”

De Coninck pleit voor verandering centraal achterin. “Ik zou persoonlijk nog eens voor een team De Winter - Mechele gaan", klinkt het stellig. Brandon Mechele, steunpilaar bij Club Brugge, kende pech tegen Oekraïne, maar bewees al in de Champions League dat hij toppers kan neutraliseren.

Ook Koni De Winter verdient volgens De Coninck een kans. “Hij speelt wekelijks in Italië tegen absolute kleppers. De bondscoach moet durven kiezen voor een jong talent met het oog op de toekomst", zegt hij. “Bovendien kunnen Mechele en De Winter ook op stilstaande fases het verschil maken aan de overkant.”

Op de flanken ziet De Coninck wél stabiliteit. “Ik zou gewoon Meunier en De Cuyper laten staan", stelt hij. Beide backs brachten degelijke prestaties en hebben het vertrouwen van de bondscoach voorlopig niet beschaamd.

Met het WK volgend jaar dringt een definitieve keuze zich op. Of Garcia vasthoudt aan Debast en Faes, of de kaarten herschudt met Mechele en De Winter, zal veel zeggen over zijn visie — op korte én lange termijn.