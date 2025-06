Brian Priske (ex-Antwerp) keert terug naar het oude nest

Brian Priske heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Alhoewel, nieuw is een relatief begrip. De ex-coach van Antwerp en Feyenoord gaat opnieuw aan de slag bij een oude werkgever.

Na enkele maanden zonder werk, is Brian Priske terug hoofdcoach. Sparta Praag heeft hem opnieuw aangesteld en kondigde dat nieuws aan op hun clubkanelen. De Deense coach keert terug naar een club waar hij al succes heeft gekend.

𝑨𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒐𝒇 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 🎵 #acsparta pic.twitter.com/LBORh7ngtv — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 8 juni 2025

In het begin van het jaar kreeg Priske nog zijn C4 bij Feyenoord wegens gebrek aan regelmaat. Europees deed hij het wel behoorlijk, maar in de competitie liep het stroef. Bij Antwerp werd hij na één seizoen ontslagen, waarna zijn opvolger, Mark Van Bommel, meteen de dubbel pakte.

Maar in Praag was het een heel ander verhaal. Tijdens zijn eerste periode had Priske in twee seizoenen twee titels aan Sparta geschonken en het team een echte identiteit bezorgd.

Zijn terugkeer wordt gezien als een logische, bijna evidente beslissing. De club is opnieuw op zoek naar stabiliteit en leiderschap, twee kwaliteiten die Priske al heeft laten zien in Tsjechië.

Voor zowel Priske als voor Sparta voelt deze terugkeer als een frisse start. Na één seizoen afscheiding zijn de Deen en de Tsjechische club opnieuw herenigd. Kan hij de succesperiode van weleer nog eens herhalen met Sparta Praag?