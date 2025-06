'Anderlecht grijpt naast speler Gent: nieuwe bestemming bekend'

Jordan Torunarigha kwam in januari 2022 naar de Arteveldestad. Hij had een aflopend contract en speler en club kwamen er niet uit om dat te gaan verlegen.

En zo komt er na 3,5 jaar een einde aan de verbintenis. De speler nam via de sociale media van de club afscheid van de supporters. En dus was het aan de geïnteresseerde clubs om zich te roeren.

Onder meer de naam van Anderlecht viel de voorbije weken meermaals. Ook Olympique Marseille en een aantal andere Franse teams werden genoemd, maar geen van allen zal het halen.

Volgens diverse bronnen in Duitsland is het Hamburger SV die er met de transfervrije speler vandoor zal gaan. Zij hebben volgens Sky Sports het snelst gereageerd.

Deze week zouden medische testen moeten volgen, waarna de deal kan beklonken worden. Voor Gent is het zo een definitief afscheid geworden in mineur én zonder nog meerwaarde op hem te kunnen krijgen.

🚨🔷 EXCL | Jordan #Torunarigha to Hamburger SV is considered to be a done deal!



A full agreement has now been reached about a free transfer of the 27 y/o center-back. Medical scheduled for this week.



Anderlecht, Marseille and Köln were recently seriously interested.… pic.twitter.com/eA5tK5VLg1