'Standard ziet speler die zich onmogelijk maakte vertrekken naar ... Rusland'

Het verhaal van Soufiane Benjdida lijkt helemaal geschreven. Na een uitleenbeurt aan RWDM - met weinig succes - kwam hij terug naar Standard, maar ook in de Vurige Stede lijkt hij weinig kansen te zullen krijgen. En dus willen ze hem transfervrij laten vertrekken.

Het contract van Soufiane Benjdida zal niet verlengd worden. Bij RWDM stuurden ze hem terug nadat hij ruzie maakte met een teamgenoot en ook bij Standard kon hij zich nooit helemaal doorzetten.

Nooit kunnen doorzetten

Met drie goals en een assist in achttien wedstrijden voor de Rouches was hij geen sterkhouder te noemen. Nu mag hij dus ook andere oorden opzoeken en er zou wel interesse zijn voor de Marokkaan.

Het begon nochtans goed voor Benjdida. Aangekomen vanuit Raja Casablanca in 2023 speelde Soufiane Benjdida (23 jaar) eerst het afgelopen seizoen bij SL 16, de U23 van Standard, in de Challenger Pro League. Daar liet hij mooie dingen zien, met 6 doelpunten in 23 wedstrijden met het Luikse reserveteam.

Op weg naar Rusland?

Niet verrassend gezien de beperkte opties voor Ivan Leko, kreeg Benjdida daarom zijn kans in het eerste elftal afgelopen seizoen. Beter nog: zijn debuut verliep redelijk goed, met twee doelpunten en een assist in zijn eerste 7 wedstrijden. Daarna ging het echter snel bergaf.

Volgens informatie van Africa Sport, kan het zijn dat hij zelfs al een nieuwe bestemming heeft gevonden, vrij verrassend: de voormalige speler van Raja zou een contract tekenen bij een Russische eersteklasser. De identiteit van de club is nog niet onthuld.