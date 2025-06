Nieuwe trainersnaam voor Standard die uit de lucht komt vallen: zware concurrentie, maar wel mooi profiel

Bijna een week nadat Ivan Leko werd voorgesteld bij AA Gent, blijft het aan de oevers van de Maas opvallend stil. Standard zoekt nog altijd een opvolger voor hun ex-coach, en hoewel er achter de schermen druk wordt gewerkt, sleept het dossier aan.

Intussen lijkt de zoektocht van sportief adviseur Marc Wilmots toch een verrassende wending te nemen. De voorbije dagen leek het erop dat Karel Geraerts opnieuw zou opduiken in Sclessin. De ex-speler en coach van Union was de droomkandidaat van Wilmots, maar over geld wordt nog altijd niet gezwegen in Luik. Geraerts vond het initiële voorstel niet aan zijn eisen voldoen, en voorlopig is er geen nieuwe aanbieding in zicht. Een hereniging lijkt dus steeds minder waarschijnlijk.

Met die optie op een zijspoor, werd even gedacht dat Bernd Hollerbach dan maar zou overnemen. De voormalige trainer van STVV en Moeskroen zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Duitse Hansa Rostock en zou zelf wel openstaan voor een terugkeer naar België. Maar echt momentum lijkt zijn kandidatuur nooit te hebben gekend.

Nu wordt echter een compleet andere naam gelanceerd: Luis Castro. De 45-jarige Portugees staat momenteel nog onder contract bij het Franse USL Dunkerque, maar zou volgens La Dernière Heure reeds in contact staan met Standard. Het toont aan dat Wilmots zijn vizier ook buiten de Belgische landsgrenzen richt.

Toch is het nog maar de vraag of deze piste financieel realistisch is. Dunkerque verlangt naar verluidt minstens één tot twee miljoen euro om hun coach te laten vertrekken. Bovendien onderhandelt Castro momenteel ook met FC Nantes, waardoor Standard in concurrentie treedt met een club uit de Ligue 1. Een deal is dus allesbehalve evident.

Wat wél vaststaat: Standard wil indruk maken met hun nieuwe trainer. Of het nu Castro wordt, of een andere naam op de shortlist, de club mikt hoog. De komende dagen worden cruciaal, want intern hoopt men snel duidelijkheid te creëren voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Eén ding is zeker: de keuze van Wilmots zal de richting van het project bepalen.