OFFICIEEL: JPL-club bevestigt ontslag van trainer en assistent

Echt een verrassing is het niet. OH Leuven kondigde woensdag aan dat het afscheid neemt van coach Chris Coleman.

Hier en daar was de voorbije weken al te horen dat OH Leuven niet verder zou willen met trainer Chris Coleman. Alleen was er sprake van enkele problemen die dit in de weg zouden kunnen staan.

Maar uiteindelijk werd het besluit dan toch genomen. Woensdag hebben de Leuvenaars afscheid genomen van hun trainer, die sinds december actief was bij de club.

Hij nam toen over van Oscar Garcia, die er duidelijk heel graag weg wou. Over het hele seizoen gezien bleven de resultaten onder de verwachtingen. Er werd te veel gelijkgespeeld.

De ambities werden niet behaald en twijfels begonnen over te nemen. Coleman kon op de laatste speeldag van het reguliere seizoen OHL kwalificeren voor de Europe Play-offs, maar dat was niet genoeg.

Ook assistent-trainer Georgios Korakakis verlaat de club. Ze blijven er wel niet stilzitten. "OH Leuven is intussen al in gesprek met potentiële opvolgers een hoopt snel een nieuwe technische staf aan te stellen om de voorbereiding aan te vatten", klink het.