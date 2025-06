Thibaut Courtois windt er geen doekjes om voor FIFA Club World Cup

Het WK voor clubs staat voor de deur. Binnen enkele dagen wordt het toernooi afgetrapt. Ook enkele Belgen zullen meedoen.

Het WK voor clubs gaat bijna van start. Op 15 juni worden de eerste wedstrijden gespeeld. Er zullen ook een aantal Belgen te zien zijn, waaronder Thibaut Courtois. De keeper van Real Madrid sprak zich al uit over de ambities van zijn club.

"Wij gaan altijd naar wedstrijden of tornooien om te winnen", zegt hij bij DAZN. "Waarschijnlijk behoren we tot de favorieten, daar gaan we ook van uit. We spelen om te winnen en zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken."

Real greep al naast de Spaanse titel en de Copa Del Rey. FC Barcelona won ze allebei, waardoor het WK voor clubs toch nog wat belangrijker wordt. FIFA probeert de stadions nu vol te krijgen, want de vraag naar tickets viel opvallend hard tegen.

"Hopelijk komen er veel fans opdagen. Er zijn veel verschillende culturen in Amerika, waar ze normaal toch zot zijn van sport. We spelen er elk jaar oefenwedstrijden, dus hopelijk kunnen we hen nu al warm maken voor het WK van dit jaar én volgend jaar."

"We spelen elk jaar om iedere trofee te winnen. Die druk is er. Trofeeën winnen geeft een soort adrenaline die je wil blijven voelen. Ek jaar wil je blijven winnen en daarom speel je op een constant hoog niveau. Omdat dat ook van je verwacht wordt", besluit Courtois.