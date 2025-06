Challenger Pro League-speler solliciteert opnieuw bij de Rode Duivels: "Ik ben klaar"

De verdediging is nog steeds het zwakke punt van de Rode Duivels, en Denis Prychynenko weet dat maar al te goed. De verdediger van Lokeren-Temse deelde opnieuw een duidelijke boodschap voor bondscoach Rudi Garcia.

Denis Prychynenko (33 jaar oud) is Oekraïens, maar speelt sinds 2016 in België. In theorie zou hij in aanmerking moeten kunnen komen voor de Belgische nationaliteit. Maar natuurlijk, aangezien hij bij Lokeren speelt, denken weinigen aan hem voor een plek bij de Rode Duivels... niet verrassend.

Prychynenko zelf had vorig jaar echter laten weten dat hij beschikbaar was voor de toenmalige bondscoach, Domenico Tedesco. De Oekraïner beweerde de beste verdediger in de Challenger Pro League te zijn, en "een van de beste 5 moest hij in 1A spelen."

De verdediger van Lokeren verzekerde zo dat hij "zeer serieus" dacht het verdedigingsprobleem van het nationale team te kunnen oplossen. En na de zwakke prestaties van onze centrale verdedigers in recente wedstrijden, blijft hij vol vertrouwen.

Op Instagram plaatste Denis Prychynenko woensdag een foto op zijn verhaal met de volgende tekst: "I am ready", of "Ik ben klaar". Hij tagde de Rode Duivels, Rudi Garcia en zijn ploegmakker Radja Nainggolan.

Natuurlijk is er absoluut geen kans dat de Oekraïense verdediger van Lokeren wordt opgeroepen door Rudi Garcia. Maar de prestaties van onze centrale verdedigers zouden spelers die op het eerste gezicht "niet voldoende" zijn voor de selectie kunnen doen geloven in hun kansen...