Done deal: belangrijke speler van Vincent Kompany heeft nieuwe club

Leroy Sané is officieel toegetreden tot Galatasaray, maar zijn avontuur bij Bayern München is nog niet helemaal voorbij. Toch is het maar een kwestie van tijd voor hij zal vertrekken.

Het is officieel: Leroy Sané verlaat Bayern München en tekent bij Galatasaray voor het komende seizoen. Aangezien zijn contract met de Beierse club afliep, sluit de Duitser zich gratis aan bij de Turkse club.

De speler uit Essen heeft een contract getekend tot juni 2028. Zijn avontuur met Bayern München is echter nog niet helemaal voorbij.

De transferexpert van Sky Sports, Florian Plettenberg, onthult dat Sané, ondanks zijn transfer, zijn laatste wedstrijden zal spelen onder leiding van Vincent Kompany tijdens het WK voor clubs. Deze competitie vindt plaats van 15 juni tot 13 juli 2025.

WK voor Clubs tot eind juni

Zijn contract bij Bayern loopt af op 30 juni 2025, maar hij zal slechts een deel van de competitie spelen. Eenmaal zijn contract is afgelopen, kan hij niet meer spelen voor het Duitse team.

Dit betekent dat als de Duitse club de kwartfinales bereikt, hij niet meer kan spelen, omdat hij officieel een speler van Galatasaray zal zijn. Sané is al vertrokken naar de Verenigde Staten: hij zou deze vrijdag in Orlando moeten aankomen. De eerste wedstrijd van zijn team zal aanstaande zondag zijn tegen Auckland City om 18.00 uur (Belgische tijd). De andere twee teams in de groep zijn Benfica en Boca Juniors.