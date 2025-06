FIFA wil serieus gezichtsverlies vermijden: tickets worden naar de hoofden gesmeten

Het WK voor Clubs moest het nieuwe prestigeproject van de FIFA worden, maar nog voor de bal heeft gerold, kraakt het toernooi al aan alle kanten. Met amper dagen te gaan voor de openingswedstrijd tussen Inter Miami en Al Ahly grijpt de wereldvoetbalbond naar drastische middelen om lege tribunes te v

Zo kregen studenten in Miami plots een aanbieding in hun mailbox: vier tickets voor amper 20 dollar. Dat is nog geen 3,5 euro per plaats. De openingsmatch vindt plaats in het iconische Hard Rock Stadium, met plaats voor meer dan 65.000 fans. Maar wie even doordenkt, begrijpt snel waarom die stunt nodig is. Hoewel FIFA het hard ontkent, gonzen de geruchten dat er nauwelijks 20.000 kaartjes zijn verkocht. Hoeveel het er dan wél zijn? Daarover blijft de bond opvallend stil.

De dramatische korting voor studenten wijst op paniekvoetbal. Wat ooit de droom was van voorzitter Gianni Infantino – een wereldwijd prestigetoernooi met 32 clubs – dreigt uit te draaien op een gênante flop. Sinds de ticketverkoop startte, kelderden de prijzen als een slecht presterende beurs: van 300 euro per zitje in december tot soms nog amper 50 euro deze week. En zelfs dát blijkt nog te veel voor de doorsnee voetbalfan.

Ondanks pogingen om het evenement te hypen met bekende clubs en sterren – denk aan Lionel Messi bij Inter Miami – blijft de interesse uit. Zelfs in de sportgekke VS wil het publiek er niet voor warmlopen. De clash met Al Ahly is sportief interessant, maar mist het cachet van een Champions League-avond.

FIFA zet zijn reputatie op het spel. Een halfleeg stadion in de openingsmatch zou een pijnlijk symbool zijn van de kloof tussen de ambities van het bondshoofdkwartier en de werkelijkheid op de tribunes. De vraag is niet langer of het toernooi aanslaat, maar of het zichzelf nog enigszins kan redden.

Wat begon als een prestigeproject dreigt een les in overschatting te worden. Zondag zal uitwijzen of de laatste promostunts nog enig effect hebben gehad – of of de FIFA straks voor lege rijen staat te blinken met haar grootste toernooi sinds het WK van 2022.