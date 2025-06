Het beweegt op Jan Breydel: volgende vertrek staat in de steigers

Ferran Jutglà staat op het punt om Club Brugge in te ruilen voor het Spaanse Girona. De Catalaanse club, die onder leiding staat van trainer Míchel, is op zoek naar een doelgerichte spits om de concurrentie aan te scherpen met Abel Ruiz.

Jutglà, voormalig speler van FC Barcelona, is daarbij uitgekozen als topkandidaat. De onderhandelingen tussen Girona en Club Brugge zouden al vergevorderd zijn. De Belgische club vraagt tussen de 10 en 15 miljoen euro voor de 25-jarige aanvaller, die dit seizoen goed was voor 14 doelpunten en 7 assists in 54 wedstrijden. Girona lijkt daarmee andere Spaanse clubs, waaronder Valencia, af te troeven in de race om zijn handtekening.

Voor Jutglà zou een transfer naar Girona een terugkeer naar La Liga betekenen, waar hij eerder al zijn opwachting maakte bij Barça. Hij verliet Catalonië in 2022 om zich te bewijzen bij Club Brugge, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde en zelfs Champions League-ervaring opdeed.

Na drie seizoenen in België is de aanvaller klaar voor een nieuwe stap. Onlangs liet hij na een interland met de Catalaanse selectie tegen Costa Rica verstaan dat hij graag terug wil naar Spanje. Zijn wens lijkt nu uit te komen.

Girona wil met deze transfer zijn aanvallende slagkracht vergroten. Met Jutglà haalt het een spits in huis die niet alleen scoort, maar ook een hoog loopvermogen en vista toevoegt aan het elftal. Zijn ervaring op het Europese toneel kan bovendien van grote waarde zijn voor het team van Míchel.

De transfer zou in de komende dagen officieel kunnen worden afgerond. Als alles volgens plan verloopt, keert Jutglà deze zomer terug naar zijn thuisland met een driejarig contract op zak en de ambitie om zich te profileren in de Spaanse top.