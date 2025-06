OFFICIEEL: Promovendus RAAL haalt speler binnen die drie jaar geleden voor 12 miljoen euro transfer maakte

Prachtige zet van RAAL: de Wolven hebben de komst van Alexis Beka Beka officieel aangekondigd. De voormalige speler van Nice werd destijds voor 12 miljoen euro overgeheveld.

Het is nu officieel: Alexis Beka Beka (24 jaar) is een speler van de RAAL. De veelzijdige centrale middenvelder komt vrij, nadat hij twee jaar geen professionele wedstrijd heeft gespeeld. Een onderbreking in zijn carrière als gevolg van tragische omstandigheden.

Beka Beka had bijna een einde aan zijn leven gemaakt op de Magnan-brug in Nice in september 2023. Een verschrikkelijk lot voor de speler die gevormd is bij Caen en beschouwd wordt als een groot talent van het Franse voetbal.

Na te zijn uitgekomen voor Lokomotiv Moscow - dat hem in 2021 had gekocht voor 6 miljoen euro van Caen - werd Alexis Beka Beka vervolgens voor 12 miljoen verkocht aan Nice.

Hij verbrak zijn contract met Nice in augustus vorig jaar, voordat hij in februari van dit jaar weer in vorm kwam met het reserveteam van Caen. Momenteel wordt hij volgens Transfermarkt nog maar op 800.000 euro geschat.

Met de voormalige jeugdinternational lijkt het nu beter te gaan en hij lijkt klaar om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan. RAAL heeft zijn komst officieel gemaakt met een zeer originele video, waarin Frédéric Taquin, de coach van de Wolven, speelt "Wie is het?" tot hij de identiteit van zijn nieuwe aanwinst raadt.