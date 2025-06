Standard verlost Club Brugge van overbodige pion: akkoord is gevonden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard begint eindelijk echt actief te worden op de zomerse transfermarkt. Na het akkoord met Adnane Abid, hebben de Rouches ook persoonlijke overeenkomsten gesloten met twee andere spelers. Nu is het aan hen om de betrokken clubs te overtuigen om het bedrag van de vergoedingen tot een minimum te beperken.

Over exact een week, op 19 juni, start Standard Luik al met de voorbereiding op het seizoen 2025-2026. Die begint met de traditionele medische tests, waarbij de spelersgroep geleidelijk zal worden aangevuld in de loop van de weken.

Een van de prioriteiten van de club is het officieel aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer als opvolger van Ivan Leko. Bernd Hollerbach is momenteel de topfavoriet, ondanks de voorkeur van Marc Wilmots voor een Franstalige coach. Die laatste kandidaten bleken ofwel te duur, of wisten de Luikse directie niet voldoende te overtuigen.

Beweging op de transfermarkt bij Standard

Wat het transfergebeuren betreft, heeft Standard een akkoord bereikt met Patro Eisden over de transfer van Adnane Abid. Hoewel de club uit de Challenger Pro League het nieuws al op zijn sociale media heeft aangekondigd, moet de jonge rechtsbuiten nog een persoonlijk akkoord vinden met Standard en zijn medische tests afleggen – wat naar verwachting geen probleem zal zijn.

Abid, afkomstig uit Verviers, heeft er zelf sterk op aangedrongen dat Patro het bod van 1,3 miljoen euro met bonussen zou aanvaarden. Hij zal zijn overstap naar het Stamnummer 16 wellicht snel afronden.

Standard staat ook op het punt om twee andere transfers af te ronden. De club heeft namelijk een persoonlijk akkoord bereikt met zowel Casper Nielsen als Thomas Henry. Beide spelers zouden een contract van drie jaar ondertekenen aan de oevers van de Maas.

Onderhandeling over transfersommen

Het gebruik van de voorwaardelijke wijs (“zouden”) is nog op zijn plaats, want Standard moet nog tot een akkoord komen met de respectieve clubs van beide spelers. Club Brugge vroeg aanvankelijk tot twee miljoen euro voor Nielsen, maar lijkt nu soepeler te worden: de Deen zit in zijn laatste contractjaar en wil duidelijk naar Luik. Standard hoopt hem alsnog gratis te kunnen overnemen, al lijkt een bescheiden transfersom realistischer.

Voor Thomas Henry geldt een gelijkaardig scenario. Hoewel hem enkele weken geleden een transfervrije exit werd beloofd, is Hellas Verona inmiddels van koers veranderd en eist het nu een financiële vergoeding. Die zou echter redelijk blijven, waardoor Standard de komst van de Franse spits binnenkort zou kunnen afronden. De tijd dringt, maar in de vurige stede lijken meerdere dossiers in een stroomversnelling te komen.