Bij Anderlecht brak hij niet door, nu maakt jonge Belg mooie transfer

Nadat hij nooit echt door kon breken bij Anderlecht, vertrok Lucas Lissens in januari 2024 naar Denemarken. Bij Lyngby begon hij definitief aan zijn carrière in een eerste elftal. Dat levert hem nu een nieuwe transfer op.

Lucas Lissens stond lange tijd geboekt als een opkomend talent binnen de jeugdreeksen van Anderlecht. Hij tekende samen met Yari Verschaeren en Jeremy Doku een eerste profcontract, maar kon uiteindelijk nooit doorbreken bij de Brusselaars.

In januari 2024 trok hij de deur van het Lotto Park definitief achter zich. Lissens, 23 jaar, trok naar Denemarken, waar hij bij Lyngby ging spelen. Niet meteen de grootste naam, maar wel een team waar hij zich in de ploeg kon knokken en zich kon ontwikkelen.

En dat lukte: Dit seizoen speelde Lissens 29 wedstrijden en viel hij in de smaak. Dat levert hem een transfer op. Hij blijft in Denemarken en trekt naar Randers FC, de nummer vier in Denemarken. Zij hebben de opstapclausule in het contract van Lissens geactiveerd.

Die was niet van groteske orde. Randers betaalt 335 000 euro. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Enkel tegenvallende medische tests kunnen de transfer nog tegenhouden, want de speler zelf ziet de overstap zitten.

Anderlecht zal nog een kleine opleidingsvergoeding ontvangen als de transfer officieel wordt. Lissens speelde veertien jaar voor de Brusselaars en werkte uiteindelijk zeven wedstrijden af voor het eerste elftal van Paars-Wit.