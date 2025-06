Eerste JPL-club heeft al hervat, maar voor spelers geen probleem: "Dat was geen optie"

De eerste oefenmatch van Essevee zit erop. Met een 0-6-zege tegen Beveren-Leie zette de promovendus zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen stevig in. Zaterdag volgt al een nieuwe test tegen Racing Waregem. Voor verdediger Anton Tanghe is het een kans om opnieuw ritme op te doen na een welverdiende

Tanghe blikt met een glimlach terug op het einde van vorig seizoen. “Het was een lang en slopend seizoen, maar dat fantastische slot, met promotie naar 1A, maakte alles goed. Tijdens de vakantie kon ik daar echt van genieten. Even weg van het voetbal deed deugd, al bleef het kampioensfeest nog lang nazinderen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De voorbereiding is inmiddels volop gestart. Essevee koos ervoor om iets vroeger te hernemen na het feestgedruis. “Logisch,” zegt Tanghe. “Met dat kampioensfeest was doortrainen geen optie."

"Nu starten we iets vroeger, en dat voelt goed. Een normale voorbereiding duurt zes weken, maar na zo’n lange break is het niet abnormaal dat die nu iets langer wordt.”

Nieuwe gezichten zijn er voorlopig nog niet in overvloed. Tanghe merkt dat het rustig blijft op de transfermarkt. “Dat is normaal in deze periode. De markt komt pas echt op gang in juli. Tot dan doen we het met de groep die er nu is. We verwachten zeker nog versterking, maar nu ligt de focus op goed voorbereiden.”

Persoonlijk wil Tanghe voortbouwen op zijn stabiele prestaties van het voorbije seizoen. “Ik wil die lijn doortrekken in de Jupiler Pro League. Individueel wil ik mijn niveau behouden, maar belangrijker is dat we als ploeg tonen dat we thuishoren in 1A.”