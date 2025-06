Ex-Rode Duivel moet KV Kortrijk meteen weer naar 1A helpen, maar ziet al wie de grote concurrenten worden in 1B

KV Kortrijk begint na de degradatie uit de Jupiler Pro League met een schone lei. Onder impuls van een vernieuwd sportief management, een sterk gefocust Belgisch transferbeleid én een frisse trainersstaf wordt alles in het werk gesteld om snel terug te keren naar het hoogste niveau.

Christophe Lepoint, clubicoon én kersvers assistent-trainer, belichaamt die ambitie. Na een eerste jaar als coach van de U21 maakt Lepoint nu de sprong naar de A-kern van Kortrijk, waar hij de naar Club Brugge vertrokken Joseph Akpala opvolgt.

De 40-jarige ex-Rode Duivel kent de club door en door en voetbalde tot kort geleden nog zelf in de Challenger Pro League. “Toen Nils Vanneste me polste, twijfelde ik geen seconde", klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik wil meehelpen aan de wederopbouw.”

Lepoint weet wat de opdracht inhoudt. De trainingen starten pas op 23 juni, maar volgende week al worden de medische testen afgelegd en komt de staf samen. De doelstelling is duidelijk: meteen opnieuw promoveren. “Het wordt zwaar, want 1B is een harde en fysieke reeks."

"Patro Eisden is daar een goed voorbeeld van, maar ook RWDM, Beerschot, Beveren en Lommel zullen meedingen. Toch moeten wij mee bovenin meedraaien. Dat is de enige juiste ambitie voor een club als Kortrijk.”

Die ambitie reikt verder dan enkel sportieve resultaten. Ook de jeugdwerking krijgt bij KVK een belangrijke rol. “Dat was vroeger wel anders", zegt Lepoint. “Maar nu is er een duidelijke visie. Jonge talenten als Himpe, De Vlaminck, Nsolo en Philips hebben allemaal een profcontract gekregen. De club gelooft opnieuw in de doorstroming van jongeren, en dat is een goeie zaak. Ik zal er alles aan doen om hen met mijn ervaring te begeleiden.”