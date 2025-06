Ook Cercle Brugge heeft bouwplannen: deze twee locaties zijn in de running

Cercle Brugge koestert al jaren de ambitie om een eigen stadion te bouwen, los van buur Club Brugge. Die droom is niet alleen ingegeven door praktische overwegingen, maar ook door de noodzaak om een alternatief te vinden zodra Club effectief begint te bouwen aan zijn nieuwe thuishaven.

De Vereniging kijkt daarbij nadrukkelijk naar het noorden van de stad, weet Het Nieuwsblad. Twee locaties springen in het oog: de omgeving van de Sint-Pietersplas en de Blankenbergsesteenweg. Vooral die laatste lijkt concreet: de plannen voorzien een stadion met 10.000 zitplaatsen en bijkomende oefeninfrastructuur.

Cercle wil er ook ruimte voor tien oefenvelden, parkeerfaciliteiten en eventueel zelfs commerciële invulling, zonder in te boeten op het karakter van een voetbalclub met lokale wortels.

De Sint-Pietersplas is een nieuwere piste in de zoektocht van Cercle. Die locatie biedt mogelijk extra ruimte en rust, maar ligt op recreatiegrond. Een omgevingsvergunning is daar nog niet binnen handbereik. Toch wordt ook deze optie serieus onderzocht, met het oog op een duurzame inplanting van het project in de Brugse rand.

Andere sites zoals Kanaaleiland of Lappersfortpark zijn na onderzoek afgevallen. Ze bleken financieel of ruimtelijk niet haalbaar. Cercle mikt dus resoluut op een locatie waar niet alleen het eerste elftal ondergebracht kan worden, maar ook de jeugdwerking en dagelijkse trainingsactiviteiten.

Toch blijft het dossier complex. Eerdere plannen liepen vast op juridische procedures of bezwaren van buurtbewoners. Zelfs als er op korte termijn een akkoord komt over een locatie, zijn er nog tal van procedures, vergunningen en mobiliteitsstudies nodig. Pas vanaf 2027 zou de bouw écht van start kunnen gaan.