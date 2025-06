🎥 Nog niets van zijn talent verloren: ex-Rode Duivel laat nog eens zien hoe goed hij kan voetballen

Het is iets meer dan twee jaar geleden dat Mousa DembĆ©lĆ© een punt zette achter zijn carriĆØre als speler. Maar het is duidelijk dat hij het voetballen nog steeds niet verleerd is.

Zijn voormalige teamgenoten en coaches herhalen het aan wie het maar wil horen: Mousa Dembélé was zonder twijfel de meest getalenteerde die ze in hun carrière hebben gezien. De voormalige Rode Duivel hing zijn voetbalschoenen in januari 2023 aan de haak, na een laatste lucratieve ervaring in de Chinese competitie.

De 37-jarige Antwerpenaar woont nu in Portugal. Hij volgde zijn zus Assita, die een bed & breakfast heeft geopend in Lissabon. Dembélé koos ervoor om in Portugal te gaan wonen om zo dichter bij zijn familie te zijn.

Maar af en toe durft de ex-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur zijn voetbalschoenen nog eens aan te trekken. Deze week was hij bijvoorbeeld te gast in de Baller League, een vijf-tegen-vijf competitie waarin enkele voetballegendes hun kunnen nog eens toonden.

Dembélé steelt de show

Samen met onder meer John Arne Riise en Mario Balotelli hielp hij de Legends om met 7-6 te winnen van de Creators. En het duurde niet lang voordat Dembélé liet zien hoe geweldig hij nog altijd met een bal overweg kan.

Met lichaamsbewegingen, balcontrole, dribbels en nog veel meer, heeft Dembélé zijn talent nog eens laten zien tot groot plezier van de aanwezige toeschouwers. Hij slaagde er zelf in te scoren, terwijl hij niet meteen bekend stond om zijn indrukwekkende offensieve statistieken.