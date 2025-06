Domenico Tedesco krijgt slecht nieuws te horen, al is dat niet helemaal onverwacht

Italië is op zoek naar een nieuwe bondscoach om Luciano Spalletti op te volgen. Het is een oude rot van het Italiaanse nationale team die op het punt staat om de leiding over te nemen.

De 3-0 nederlaag in Noorwegen (met een prachtig doelpunt van Antonio Nusa) was de druppel die de emmer deed overlopen voor Luciano Spaletti. Zijn ontslag hing in de lucht, de Italiaanse voetbalbond heeft zelfs niet gewacht tot het officieel werd om aan de zoektocht te beginnen. Nadat Claudio Ranieri en Stefano Pioli weigerden, en bekende Italiaanse trainers zoals Carlo Ancelotti, Antonio Conte of Simone Inzaghi niet beschikbaar waren, werd de naam van Domenico Tedesco genoemd. Maar hij wist dat hij niet de favoriet was. Witte rook nadert Gennaro Gattuso lijkt sinds enkele dagen de topkandidaat te zijn. Dit wordt vandaag bevestigd: verschillende Italiaanse bronnen zoals Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano melden dat er een akkoord is bereikt. Gattuso zal binnenkort officieel benoemd worden als de nieuwe bondscoach van Italië. 🚨 Gennaro Gattuso WORDT de bondscoach van het Italiaanse nationale elftal 🇮🇹✅ @DiMarzio pic.twitter.com/1F3wzwxLeJ — Italy Focus 🇮🇹 (@theitalyfocus) 14 juni 2025 Het lijkt een verrassende keuze: de voormalige middenvelder had een turbulente ervaring bij Hajduk Split en kende niet veel meer succes bij Marseille of Valencia in het verleden. Zijn enige trofee als coach? Een Italiaanse beker met Napoli vijf jaar geleden. Maar Gennaro Gattuso kent de eisen van het Italiaanse elftal goed, aangezien hij 73 keer voor de nationale ploeg heeft gespeeld. De groep staat dus op het punt een strenge coach te verwelkomen. Dat zal nodig zijn om het Italiaanse team op te krikken, dat sinds hun overwinning op het EK 2021 in zwaar weer zit.