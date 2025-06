Marktwaardes van Belgen in de Premier League kelderen: slechts één Rode Duivel ziet een stijging

Heel wat Belgen in de Premier League beleefden een moeilijk seizoenseinde. Dit heeft ervoor gezorgd dat hun geschatte marktwaardes daalden. Er is slechts één Rode Duivel in de PL die een stijging zag.

In de Premier League lopen nog steeds een aantal Rode Duivels rond. De meesten kenden geen goed seizoenseinde, waardoor hun geschatte marktwaardes zijn gedaald. Transfermarkt kwam onlangs met een update. De duurste Belgen in de Premier League zijn nog steeds Jérémy Doku en Amadou Onana. Hun marktwaarde wordt op 50 miljoen euro geschat door Transfermarkt, wat dus een daling van 5 miljoen euro betekent. Romeo Lavia zag geen wijzigingen, hij wordt op 40 miljoen euro geschat. De geschatte waarde van Leandro Trossard zakte het hardste, met 8 miljoen euro. Nu zou hij nog 22 miljoen euro waard zijn. Kevin De Bruyne zag zijn marktwaarde met 7 miljoen euro dalen (nu nog 20 miljoen euro). Orel Mangala wordt gewaardeerd op 18 miljoen euro, een daling van 2 miljoen. Wout Faes ging van 20 miljoen euro naar 15 miljoen euro. Matz Sels wordt nog steeds op 7 miljoen euro geschat. Zo is er slechts één Belg die zijn marktwaarde zag stijgen in Premier League: Youri Tielemans. Hij ging van 35 miljoen, naar 38 miljoen. Verder is er nog Mike Penders die zijn seizoen bij Racing Genk afwerkte, maar eigenlijk eigendom is van Chelsea. Hij is nu 12 miljoen euro waard, wat een stijging van 2 miljoen betekent.