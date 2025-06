Oud-trainer STVV breekt eindelijk het stilzwijgen: "Daar had ik het moeilijk mee"

STVV had met Christian Lattanzio, Felice Mazzu en Wouter Vrancken afgelopen seizoen drie coaches. Die laatstgenoemde zal nu ook aan het volgende seizoen als hoofdcoach beginnen. Lattanzio kreeg op zijn beurt slechts zes wedstrijden om zich te bewijzen, voor hij ontslagen werd.

Herinnert u zich Christian Lattanzio nog? Hij was onlangs nog actief in de JPL, maar niet voor lang. De Italiaanse coach startte aan het seizoen als hoofdcoach van STVV, maar moest na zes wedstrijden al vertrekken.

Ondertussen is hij hoofdcoach bij het Chinese Shenzhen Peng City FC. Hij vecht er momenteel tegen de degradatie. Hij sprak met Het Belang van Limburg nog even over zijn korte periode bij STVV.

"Ik ben heel blij dat ik nog eens over STVV kan praten", opende hij. "Want ik heb op Stayen een heel erg fijne tijd gehad en ik heb er veel fantastische mensen leren kennen. De spelers, de staf, het keukenteam,... Stuk voor stuk zijn het toppers. Jammer genoeg heeft mijn periode daar maar drie maanden geduurd.."

Lattanzio werd al opvallend vroeg op straat gezet bij de Truienaars, na een 3 op 18. Felice Mazzu nam nadien over van hem. Lattanzio geeft aan het toch moeilijk te hebben gehad met die beslissing, omdat hij vond dat de club wel op de goede weg was.

Hij moest lang wachten op nieuwe aanwinsten en in de zomer vertrokken enorm veel sterkhouders. "Dus overheerst bij mij natuurlijk toch teleurstelling als ik terugdenk aan mijn periode in België. Ik had graag iets meer tijd gekregen."

Spijt heeft hij echter niet. "Het is en blijft een fantastische club met een geweldige en passionele achterban. Ik ben STVV enorm dankbaar voor de kans die ik gekregen heb en probeer ook hier in China nog steeds naar veel van hun matchen te kijken. Ik ben sowieso heel blij dat ze zich hebben kunnen redden, want STVV hoort zonder meer thuis in de Jupiler Pro League. En de club en hun supporters zullen voor altijd in mijn hart zitten", besluit Lattanzio.