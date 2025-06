🎥 Zo'n mooi doelpunt had hij nog niet gemaakt: Anders Dreyer (ex-Anderlecht) doet monden openvallen over heel de wereld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anders Dreyer ademt vorm sinds zijn aankomst in de MLS. Het doelpunt dat hij vannacht scoorde, is dat van een man vol vertrouwen.

Anders Dreyer was vaak de speler bij Anderlecht die het team uit lastige situaties hielp door in zijn eentje het verschil te maken. Tijdens het seizoen 2023/2024 leidde de Deense international paars-wit dankzij zijn 19 doelpunten en 9 assists in de competitie tot de strijd om de titel.

Zijn geplaatste schoten met links waren vaak raak op momenten dat Anderlecht in de problemen zat. Maar vannacht overtrof de rechtsbuiten zichzelf om San Diego terug te brengen in de wedstrijd op het veld van Minnesota United.

De bezoekers stonden al na acht minuten met 1-0 achter, maar die voorsprong duurde niet lang. Dreyer trok de stand gelijk met een geweldig schot van in de middencirkel. De doelman was kansloos tegen deze geniale ingeving.

Een tumultueuze wedstrijd

Toch kwam Minnesota vlak voor rust weer op voorsprong dankzij een doelpunt van Kelvin Yeboah, de voormalige aanvaller van Standard. Maar Anders Dreyer sloeg opnieuw toe in de tweede helft: zijn strafschopdoelpunt en nog een assist deden de balans doorslaan in het voordeel van San Diego, dat met 2-4 won.

Kelvin Yeboah benut de rebound en @MNUFC neemt opnieuw de leiding! pic.twitter.com/MwBF00jymy — Major League Soccer (@MLS) 15 juni 2025

De voormalige Anderlecht-speler beleeft een droomstart aan de andere kant van de Atlantische Oceaan: 8 doelpunten en 8 assists in 17 wedstrijden sinds zijn komst. Zozeer zelfs dat binnen de club nog elke dag dankbaarheid heerst voor het feit dat Sporting hem voor 5,5 miljoen heeft laten gaan.