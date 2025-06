Karel Geraerts heeft de knoop doorgehakt: hij trekt niet naar Standard, maar wel naar deze club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Karel Geraerts heeft zijn keuze gemaakt: de Belgische trainer trekt naar Frankrijk en wordt de nieuwe hoofdcoach van Stade de Reims. Daarmee komt er een einde aan de speculaties rond zijn toekomst, en ziet Standard Luik een mogelijke opvolger van Ivan Leko definitief aan zich voorbijgaan.

Opmerkelijk is de keuze voor een Franse club, zeker omdat bij Standard net het argument werd aangehaald dat Geraerts geen Franstalige coach is. Sportief directeur Marc Wilmots – die nochtans een goede band heeft met Geraerts – zou naar verluidt eerder een Franstalige trainer verkiezen. Toch probeerde hij zijn gewezen ploegmaat over de streep te trekken, maar de gesprekken bleven steken op financiële voorwaarden.

De 42-jarige Geraerts, die eerder indruk maakte bij Union SG en een kort avontuur kende bij Schalke 04, stond ook open voor andere pistes. Naast Stade Reims lag er een lucratief voorstel uit Rusland op tafel, maar sportieve motieven gaven uiteindelijk de doorslag. Reims is weliswaar net gedegradeerd uit de Ligue 1, maar wil meteen terugkeren naar het hoogste niveau in Frankrijk.

De keuze voor Stade Reims is opvallend. Niet alleen door de taal, maar ook omdat Geraerts lange tijd werd gelinkt aan een terugkeer naar het Belgische voetbal. Toch is het voor de ambitieuze coach een kans om zich te herlanceren in een stabiele structuur, met de duidelijke missie om de club snel weer naar de Ligue 1 te loodsen.

Bij Standard blijft men achter met een open trainerspositie. Na het afhaken van Geraerts zal Wilmots op zoek moeten naar een nieuw profiel dat past bij zijn visie en de plannen van het bestuur.

De naam van Jonas De Roeck is intussen ook gevallen, maar hij staat op een shortlist met nog enkele andere namen. Intussen groeit de druk in Luik, waar de sportieve toekomst van de club nog lang niet op punt staat.