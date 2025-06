En daar is nummer twee: Standard bevestigt tweede zomertransfer, die overkomt van Schalke 04

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard heeft een tandje bijgestoken enkele dagen voor de start van de voorbereiding. De Rouches hebben zojuist de komst van een nieuwe winger afgerond.

Voor Standard was het maandag een bijzonder drukke dag. De Rouches hebben de komst van Mircea Rednic als coach en Adnane Abid als eerste zomertransfer bevestigd. En daar stopte het nog niet...

De club heeft zojuist de komst van Tobias Mohr aangekondigd, een vleugelaanvaller van Schalke 04. De 29-jarige Duitser werkte al samen met Marc Wilmots in het Ruhrgebied. De nieuwe sportief directeur van de Rouches lijkt zijn profiel te waarderen, aangezien hij hem mee heeft genomen naar Sclessin. Mohr zat aan het einde van zijn contract en komt dus gratis over.

Tobias Mohr is een Rouche. De Duitse vleugelspeler heeft een contract getekend bij de club voor de komende 3 seizoenen. ✍️



🗞️ https://t.co/vWuqHGylvH#RSCL #COYR 🔴⚪️ pic.twitter.com/ph4f3qywNu — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 16 juni 2025

"Ik ken Tobias heel goed, hij is een speler met een uitstekende linkervoet en een groot loopvermogen. Zoals zijn statistieken aantonen, is hij altijd beslissend geweest bij alle clubs waar hij heeft gespeeld en kwam hij van een sterk seizoen bij Schalke 04. Hij werd onmiddellijk aangetrokken door het project van Standard en toonde veel enthousiasme om naar ons te komen", aldus Marc Wilmots.

De speler bevestigt: "Ik ben erg blij om naar Standard te trekken voor dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière, dat ook mijn eerste ervaring in het buitenland zal zijn. Ik zal mijn kwaliteiten inzetten voor het team en mijn ervaring meebrengen om de club te helpen haar doelen te bereiken. Ik weet ook dat de supporters van de Rouches fantastisch zijn en ik kan niet wachten om voor hen te spelen in zo'n sfeer."

Geboren in Aken, is Mohr opgeleid bij de lokale club Allemania, slechts een steenworp van de Belgische grens, op ongeveer veertig kilometer van Luik. In 2018 sloot hij zich aan bij Greuther Fürth, om vervolgens naar Heidenheim te gaan.

Een seizoen met 8 doelpunten en 7 assists overtuigde Schalke destijds, dat toen in de Bundesliga speelde. Hij heeft nu meer dan 150 wedstrijden gespeeld in de Duitse voetbalcompetitie en die ervaring kan waardevol zijn voor de Rouches.