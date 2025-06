Ex-doelman van Anderlecht tekent contract bij tweedeklasser

Na een dramatisch seizoen waarin het zelfs even in degradatienood verkeerde, richt Lommel SK het vizier op de volgende campagne in de Challenger Pro League. Het bindt doelman Rik Vercauteren voor twee extra seizoenen aan zich.

Lommel SK begon zoals wel vaker de voorbije seizoenen met torenhoge ambities aan het voorbije Challenger Pro League-seizoen. Maar na een dramatische reeks tijdens de wintermaanden zakte het helemaal weg in de rangschikking. De samenwerking met Steve Bould werd stopgezet en ook Ryan Garry kon het tij niet keren. Onder Lee Johnson werd dan in de laatste rechte lijn de negatieve spiraal eindelijk stopgezet. Maar finaal was het toch een seizoen om snel te vergeten. Nu de blik is verlegd naar volgend seizoen, maakt Lommel werk van de spelerskern voor de komende jaargang in tweede klasse. Doelman Rik Vercauteren heeft zijn aflopend contract alvast verlengd. Dat heeft de club laten weten via de clubkanalen. Vercauteren is een jeugdproduct van (Waasland-)Beveren. Hij trok op 15-jarige leeftijd naar Anderlecht, maar daar kon hij niet doorbreken. In september van vorig jaar maakte hij de overstap naar Lommel, waar hij één wedstrijd in de Challenger Pro League speelde. Ondanks het feit dat hij zich niet vast in de ploeg heeft kunnen knokken, heeft Vercauteren toch een contractverlenging ondertekend voor twee seizoenen. Hij mag samen met de rest van de club proberen om het horrorseizoen dat ze net beleefden, snel te doen vergeten.