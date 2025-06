Na Zulte Waregem begint ook STVV aan voorbereiding op nieuwe seizoen, al zijn er ook enkele afwezigen

De eersteklassers beginnen geleidelijk aan met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Promovendus Zulte Waregem is al een tijdje bezig, maandag werkt Sint-Truiden haar eerste trainingen af.

Na een campagne waarin het in allerlaatste instantie degradatie kon vermijden, richt Sint-Truiden de blik op het nieuwe seizoen. De club van Wouter Vrancken werkt maandag de eerste trainingen van de voorbereiding af.

Vorige week waren er al medische testen bij STVV, nu zijn ze bij de Limburgers klaar voor het echte werk. Na een bosloop onder leiding van de nieuwe physicial coach Renaat Philippaerts werken de spelers nog een eerste veldtraining af.

Hoewel ze de trainingen zijn begonnen, ligt er nog heel wat werk op de plank bij STVV. Adriano Bertaccini wil nog steeds vertrekken, maar voorlopig is er nog geen doorbraak in zijn dossier. De jongste week was het ook eerder stil rond zijn situatie.

Niet alle spelers tekenden present voor de eerste trainingsdag. Enkele internationals genieten nog van wat extra vakantie. Eén van hen is Visiar Musliu, die een tiental dagen geleden nog een gelijkspel behaalde met Noord-Macedonië tegen de Rode Duivels.

Ook de Japanners Shogo Taniguchi en Joel Fujita hoeven zich nog niet te melden. Net als Loïc Lapoussin genieten zij van nog enkele verlofdagen vooraleer ze aansluiten bij de groep.