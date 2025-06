Verrasing van formaat? City-vedette kan Kevin De Bruyne volgen naar Napoli...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Jack Grealish bij Manchester City oogt somber. De Engelse international lijkt overbodig geworden onder Pep Guardiola en wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek. Nu Kevin De Bruyne naar Napoli is getrokken, zou de Serie A-club ook Grealish willen losweken.

De 29-jarige winger beleefde een moeilijk seizoen bij City en kreeg nauwelijks speelminuten. Hij werd zelfs niet opgenomen in de selectie voor het WK voor clubs in de VS. Guardiola gaf na afloop van het seizoen al aan: “Natuurlijk moet Jack spelen. Als dat hier niet kan, moet hij elders kansen zoeken.”

Napoli ruikt zijn kans. De Italiaanse kampioen wil zijn flank versterken en ziet in Grealish een speler die met zijn flair en ervaring het verschil kan maken. Volgens Engelse media zouden ze tot 45 miljoen pond willen betalen voor de aanvaller, die tot 2027 onder contract ligt bij City.

De transfer zou voor Grealish ook een hereniging betekenen met Kevin De Bruyne. De Belg tekende onlangs een tweejarig contract bij Napoli, na bijna een decennium in Manchester. Met hun vertrouwde klik op het veld hopen de Napolitanen een nieuwe succesformule in huis te halen.

Hoewel Everton ook interesse toonde, lijkt een overstap naar Italië op sportief vlak interessanter voor Grealish. Hij liet via Instagram al weten aan zijn conditie te werken tijdens de vakantie: “Late night runs on holiday. Feeling good", schreef hij bij een selfie, wat zijn vastberadenheid toont om er volgend seizoen opnieuw te staan.

Of het effectief tot een transfer komt, zal afhangen van de bereidheid van Manchester City om mee te werken aan een vertrek. Maar één ding is duidelijk: Grealish kijkt uit naar een nieuwe start en Napoli biedt mogelijk het perfecte podium.