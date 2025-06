David Hubert sluit hoofdstuk Anderlecht helemaal af: "Enorm complex" en "Geen grijze muis meer"

David Hubert is drie maanden na zijn ontslag bij Anderlecht weer aan de slag. De 37-jarige coach kijkt naar eigen zeggen "met dankbaarheid" terug op de kans die hij kreeg bij paars-wit, maar wil nu vooral het imago van OH Leuven opkrikken: "Ze willen hier geen grijze muis meer zijn."

We moesten wel de obligate vraag stellen bij de persvoorstelling van Hubert: hoe heeft hij het gedwongen afscheid van Anderlecht ervaren? "Zonder Anderlecht had ik hier waarschijnlijk niet gestaan hé", grijnsde hij. "Ik ben dus heel dankbaar voor de kans die ze me gegeven hebben als speler, assistent en coach."

Anderlecht heeft me veel geleerd, maar is een afgesloten hoofdstuk

"Ik heb er een enorm mooie periode gekend en uiteraard neem je zaken mee. De context van vorig seizoen bij Anderlecht was heel complex, zeker voor een jonge coach. Maar het was ook enorm leerrijk en ik heb daar de juiste lessen uit getrokken. Voor mij is het nu een afgesloten hoofdstuk en ik wil wat ik geleerd heb hier implementeren."

Zijn taak bij OH Leuven wordt veelzijdig. De resultaten moeten beter, maar het moet vooral ook veel aantrekkelijker worden. "Ik heb drie pijlers waarop ik wil bouwen. Er moet een herkenbare manier van spelen komen die gepaard gaat met mijn manier waarop ik nara voetbal kijk. Een manier van spelen waar de fans zich mee kunnen vereenzelvigen", aldus Hubert.

"Daarnaast moeten de resultaten uiteraard consequenter worden. En ten derde moeten we potentieel ontwikkelen, ook van jonge spelers. We moeten spelers beter maken ten dienste van het collectief."

De keuze van Hubert was snel gemaakt toen OH Leuven, zijn ex-club, kwam aankloppen. Hij overtuigde hen ook heel snel van zijn visie. "Ik kende Gyorgy en Frédéric nog niet goed, maar ik had direct een goed gevoel bij de gesprekken. Dat was belangrijk voor mij. Ik was misschien wel veeleisend in de volgende stap die ik wou zetten, maar Leuven had heel veel van de karakteristieken die ik vooropgesteld had."

We willen af van dat etiket van grijze muis

"Voor mij is het belangrijk dat we op dezelfde golflengte zitten. Qua transfers kan ik nog niets zeggen, maar we willen er samen iets van maken. Het is dus belangrijk dat er in elk deel van het proces overleg zal zijn."

Voor Hubert is het natuurlijk ook een beetje thuiskomen. "Ik was hier bij de start van de overname en ik heb gezien hoe ze de zaken hebben willen opbouwen. Op de juiste manier, vind ik. De fundering is goed, maar nu moeten we de volgende stappen zetten."

"Er was stagnatie binnen de sportieve resultaten. We hebben de ambitie om omhoog te kijken, om elk jaar beter te worden. Dat is de cultuur die ik wil binnen krijgen bij de club en bij iedereen die hier rondloopt. We hebben de mensen die vooruit willen gaan."

"Ik hoor hier dikwijls de benaming 'grijze muis' vallen en ik weet dat ze daar hier vanaf willen. Dat wil ik ook. Dat wordt de belangrijkste taak. De fans moeten weer met plezier naar Den Dreef komen!"