Duidelijke wenk naar ontslagen coach bij OH Leuven: "Niemand mag boven de club staan"

OH Leuven stelde maandag David Hubert officieel voor als nieuwe hoofdcoach. De 37-jarige Belg volgt Chris Coleman op, van wie de club na een teleurstellend seizoen afscheid nam. Met Hubert kiest OHL bewust voor een jonge, hongerige coach met een duidelijke visie en Belgische voeling.

CEO Frédéric Van Den Steen toonde zich uitgesproken tevreden over de aanstelling: “De historiek van David binnen onze club spreekt voor zich. Hij kent de club door en door, en in de gesprekken die we gevoerd hebben, heeft hij ons erg overtuigd. We wilden een jonge, Belgische en ambitieuze coach. In David hebben we die perfect gevonden.”

Van Den Steen was ook scherp over het verleden. “Chris Coleman bracht een te saai soort voetbal. OHL heeft al jaren het etiket van grijze muis, en dat stoort mij mateloos. Play-off 2 was voor ons een trigger: het toonde aan dat de fundamenten waarop we wilden bouwen, gewoon niet sterk genoeg waren.”

Sportief directeur Gyorgy Csepregi verduidelijkte waarom het tot een breuk met Coleman kwam. “Er waren tijdens het seizoen een aantal red flags. Bepaalde tactische keuzes, een gebrek aan ontwikkeling van jonge spelers... dat alles gaf ons het signaal dat het tijd was voor iets anders. We hebben toen bewust gekozen voor een Belgische coach.”

Relatie met Coleman was niet verzuurd, maar niemand mag boven OHL staan

Over de komst van Hubert was er snel eensgezindheid. “David was meteen de eerste en beste kandidaat van het hele land", aldus Csepregi. “Het gesprek verliep erg vlot, we voelden meteen dat hij paste bij wat we als club voor ogen hebben. Jong, gedreven, met kennis van onze werking en zonder mentale uitputting na een lang seizoen.”

Dat de samenwerking met Coleman niet escaleerde, benadrukte Csepregi ook. “We hadden geen verzuurde relatie. We waren het niet over alles eens, maar konden nog wel praten. Alleen moet het belang van de club altijd vooropstaan – en dat stond wel onder druk. Niemand mag boven OHL staan, dat was ook een issue.”

Met de aanstelling van David Hubert, en de ervaring van assistent Rudi Cossey aan zijn zijde, wil OH Leuven opnieuw aansluiting vinden bij de ambitieuze subtop in België. “We hebben opnieuw een fundament", besloot Van Den Steen. “Nu moeten we bouwen.”