'Jack Grealish weigert Napoli en kiest voor spraakmakende transfer naar andere Engelse topclub'

Jack Grealish heeft geen toekomst meer bij Manchester City. De middenvelder heeft inmiddels een nieuwe club gevonden. Hij gaat bij een andere Engelse topclub aan de slag.

Pep Guardiola maakte Jack Grealish na de jaarwisseling héél duidelijk dat er bij Manchester City geen plaats meer is voor hem. De 29-jarige middenvelder heeft inmiddels een nieuwe club gevonden.

De Engelse media weten dat Grealish een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Tottenham Hotspur. Ook SSC Napoli deed een poging om de 39-voudig Engels international binnen te halen. Zonder succes.

Waar speelt Jack Grealish volgend seizoen?

The Spurs hebben inmiddels een formeel bod van 47 miljoen euro ingediend. Het is afwachten of Manchester City hiermee akkoord zal gaan.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Grealish op amper 28 miljoen euro. Zijn contract in het Etihad Stadium loopt nog tot medio 2027.

Marktwaarde gekelderd

Grealish belandde in 2021 bij Manchester City. The Citizens betaalden destijds net geen 130 miljoen euro om hem los te weken bij Aston Villa.