Nicolas Frutos geeft de echte reden waarom hij Anthony Vanden Borre naar La Louvière haalde: "Wie kan dit beter?"

Anthony Vanden Borre is terug, en wel op een plek waar niemand hem nog verwachtte: bij promovendus RAAL La Louvière. Het voormalige enfant terrible van Anderlecht gaat er aan de slag als 'human coach' binnen de jeugdwerking.

Het is een opvallende zet, maar volgens sportief directeur Nicolas Frutos een bewuste en veelbelovende keuze. “Anthony was zelf ook verrast toen we hem dit voorstelden”, vertelt Frutos in La Dernière Heure. “Maar tegelijk was hij meteen enthousiast. Hij is er helemaal in gevlogen. We verwachten niet dat hij hier elke dag is, maar hij zal er elke dag zijn", lacht de Argentijn. “Dat toont zijn drive en zijn betrokkenheid bij dit project.”

Volgens Frutos is Vanden Borre de perfecte figuur om jonge spelers te begeleiden in hun ontwikkeling. “Hij had op technisch en tactisch vlak ongelooflijke kwaliteiten. Fysiek was hij zelfs buitencategorie. Maar er is ook zoiets als emotionele gevoeligheid. En net op dat vlak was Anthony altijd erg intens.”

Die gevoeligheid maakte zijn carrière bijzonder, maar ook herkenbaar voor veel jonge spelers. “Zijn parcours is tegelijk uitzonderlijk én alledaags. Wie anders dan hij kan jongeren duidelijk maken wat het betekent om met druk, verwachtingen of twijfels om te gaan? Hij is een levende les.”

Vanden Borre zal vooral actief zijn in de post-formatie, het cruciale stadium tussen jeugd en eerste ploeg. Maar Frutos sluit niet uit dat hij ook af en toe wordt ingeschakeld bij de mannen- of vrouwenploeg van La Louvière. “Hij heeft veel te bieden, en wij zullen hem ook begeleiden in zijn eigen post-carrière.”

Woensdag wordt Vanden Borre officieel voorgesteld aan de spelersgroep. Daarmee krijgt een van de meest besproken Belgische voetballers van zijn generatie een onverwachte, maar veelbelovende nieuwe rol. La Louvière gelooft in tweede kansen, en in de unieke waarde van ervaring.