Vanderbiest en Caluwé verwerpen negativiteit bij KV Mechelen: "Waarom geen verhaal zoals met Wouter Vrancken?"

KV Mechelen wil weer de continuïteit zoals die er was in de jaren met Wouter Vrancken. Vanderbiest begint aan het seizoen als T1 Achter de Kazerne. Met Fred Vanderbiest aan het hoofd van de spelersgroep wil Malinwa een vergelijkbare periode aanvatten.

Het duurde vrij lang eer KV Vanderbiest definitief als T1 aanduidde voor het nieuwe seizoen. De hoofdtrainer en de technisch directeur willen eventuele scepsis die hierover heerst uit de wereld helpen. "Fred heeft absoluut de kwaliteiten. Hij heeft nu een lange periode als T2 achter de rug. Ik weet al lang dat Fred ook als T1 een heel goed profiel heeft. Uit de gesprekken is gebleken dat hij de beste keuze is", aldus Caluwé.

De eindverantwoordelijkheid komt nu bij Vanderbiest terecht. "Ja, maar je bent ook eindverantwoordelijke als het goed gaat", zegt hij. "Er wordt altijd van uitgegaan: wat als het minder gaat? Waarom kunnen we geen verhaal schrijven zoals Wouter Vrancken gedaan heeft of zoals andere coaches elders gedaan hebben? De naam Francky Dury schiet mij te binnen." Vanderbiest wil niet gezegd hebben dat hij zich vergelijkt met Dury.

Zoals Dury bij Zulte Waregem

Wel zou het mooi zijn om een gelijkaardig parcours af te leggen. "Hij is vele jaren hoofdtrainer geweest bij Zulte Waregem. Waarom uitgaan van het slechte scenario? Je weet dat het eigen is aan het voetbal dat je als T1 vroeg of laat de boter hebt gegeten. Voor hetzelfde geld gaat het goed. Als we kunnen uitbouwen wat we met het bestuur voor ogen hebben, kan het wel goed uitpakken en kan het voor heel lange tijd zijn."

Caluwé maakt duidelijk dat ook hij het zo bekijkt. "Ik lees er veel over dat het niet goed zou gaan. Wij gaan ervan uit dat het wel goed zal gaan. Het is ook aan de club om de kern weer vers bloed te geven en te versterken, om de omkadering te verbeteren. Als we niet zouden denken dat het goed zal gaan, zouden we er uiteraard niet aan beginnen."

Caluwé wil waken over continuïteit bij Mechelen

De opvolger van Tim Matthys koppelt nog eens terug naar de periode tussen 2018 en 2022. "De coach met de meeste continuïteit in de laatste jaren was Wouter Vrancken. Onder Wouter hebben we ook moeilijke momenten gekend." Een afspraak om Vanderbiest aan boord te houden als het niet lukt, is er niet. "Wij gaan uit van het positieve, daar hebben we het absoluut niet over gehad. Dat zou mij ook heel raar lijken."

Om dit seizoen te doen slagen gaat KV Mechelen de transfermarkt op. Transfers zullen tot stand komen na overleg tussen een aantal mensen. Jurgen Streppel kan daar als nieuwe Director of Football ook zijn zegje in doen. "Ik lees daar ook links en rechts wat negativiteit over. In mijn optiek is dat ook een heel positief verhaal. Alleen is het aan ons om meer profijt uit de samenwerking met Helmond Sport te kunnen halen."