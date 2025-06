Aanbieding verworpen: zware tegenvaller wordt bevestigd voor Vincent Kompany en Bayern München

Nico Williams heeft definitief de aanbieding van Bayern afgewezen, dat hem als prioriteit had gesteld. De speler heeft ervoor gekozen om naar FC Barcelona te gaan.

Zoals we vanochtend al uitgelegden, lijkt Nico Williams op weg te zijn naar FC Barcelona. De speler heeft een akkoord bereikt met de club volgens transferexpert Fabrizio Romano. Athletic Club en het Catalaanse team blijven in gesprek.

De winger staat op het punt een contract te tekenen tot 2031. Dit nieuws zal natuurlijk niet plezierig zijn voor het Bayern München van Vincent Kompany, aangezien de Duitse club hem als prioriteit voor deze zomer had gesteld.

Sky Sport-journalist Florian Plettenberg onthulde vanmiddag dat de aanbieding van Bayern definitief is verworpen. Zijn keuze is gemaakt en er is bestaat geen twijfel meer, hij wil naar Barcelona.

Bayern zal nu moeten kijken naar andere profielen. Bradley Barcola werd genoemd. De Paris Saint-Germain-speler heeft onlangs de Champions League gewonnen en een vertrek lijkt toch onwaarschijnlijk. De Franse club zou een zeer hoog bedrag vragen.

Kaoru Mitoma, Rafael Leão en Cody Gakpo werden de afgelopen weken ook genoemd door BILD. Waarschijnlijk moeten we nog even geduld hebben om de vervanger van Leroy Sané, die naar Galatasaray is vertrokken, te leren kennen.