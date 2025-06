Interesse uit Genk, Duitsland, Italië en Frankrijk: KV Mechelen spreekt zich uit over eventuele transfer Belghali

Uit de huidige spelersgroep van KV Mechelen lijkt Rafik Belghali degene met de meeste interesse van andere clubs. In Mechelen bereiden ze er zich op voor pas laat te weten of ze hem in het nieuwe kampioenschap nog vaak kunnen inzetten.

RC Genk zou in hem een potentiële vervanger van Zakaria El Ouahdi zien. Ook de 23-jarige Belghali heeft op rechts het profiel van een opkomende, aanvallende speler en hij komt uit Limburg (Ham). Zolang El Ouahdi een Genk-speler is, zal het transferdossier van Belghali dus wel aanslepen. Tenzij die laatste in zou gaan op een voorstel uit Duitsland, Italië of Frankrijk. Ook clubs uit die landen worden aan hem gelinkt.

De beloftevolle rechterwingback tekende alvast opnieuw present bij de eerste veldtraining van KV Mechelen. Daarna maakte Fred Vanderbiest even tijd voor de pers. "De situatie in België is zo dat we heel vroeg beginnen. Dan weet je sowieso dat je niet al uw spelers zult hebben van in het begin. Clubs als Anderlecht, Union en Club Brugge zijn nu ook nog niet klaar."

Belghali sowieso nog even KVM-speler

Volledige zekerheid over de samenstelling van de kern is momenteel dus een utopie. "Als de topclubs pas later hun transfers realiseren, zal dat bij ons ook het geval zijn. Een Rafik Belghali of Nikola Storm zullen nu niet vertrekken. Als die vertrekken, zal dat gebeuren half augustus of zelfs pas op het einde van de transferperiode."

Die transferperiode loopt immers tot en met 2 september. KV Mechelen is er zich dus van bewust dat het nog wel een tijdje onzeker zal zijn of het Belghali kan houden. "We weten heel goed welke spelers nog kunnen vertrekken en waar we op kunnen anticiperen." Rafik Belghali lijkt dan wel tot deze categorie van spelers te behoren.

Vanderbiest kijkt met realisme naar transfermarkt

Vanderbiest vindt dat iedereen vervangbaar zou moeten zijn. "Het is natuurlijk altijd spijtig als je kwaliteitsvolle spelers laat in de voorbereiding of in het begin van de competitie ziet vertrekken. Daarom moet je links of rechts wel al anticiperen op een speler die kan vertrekken. Van spelers die nog één jaar contract hebben, weet je dat je hen bij een goed bod misschien moet laten gaan."