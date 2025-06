KVC Westerlo-coach Issame Charaï is meteen duidelijk over mogelijke vertrekkers

Issame Charaï is officieel de nieuwe hoofdcoach van KVC Westerlo. De ex-assistent van Rangers FC leidde intussen zijn eerste training en sprak meteen over de, voorlopig rustige, transferzomer in de Kempen.

Issame Charaï is nu ook officieel de nieuwe trainer van KVC Westerlo. De 43-jarige trainer verliet Rangers FC waar hij assistent was, om de nieuwe T1 te worden bij de Kemphanen. Daar vervangt hij Timmy Simons. Ondertussen heeft hij zijn eerste training geleid, het is overigens ook zijn eerste opdracht als hoofdcoach. Er was slechts één nieuw gezicht te zien in vergelijking met vorig seizoen: Oskar Annell, de derde doelman. Voorlopig bleef de Kempense club bijzonder stil op de transfermarkt. Toch lopen er nog een aantal jongens rond die een mooie transfer kunnen versieren deze zomer. Denk dan vooral aan Matija Frigan, Bryan Reynolds, Griffin Yow en Tuur Rommens. "Of ik hen ga proberen te overtuigen? Het moet vooral vanuit zichzelf komen, maar ik heb het gevoel dat een aantal jongens hun volledige potentieel er nog niet hebben uitgehaald", zegt Charaï bij Het Nieuwsblad. "Ik zal proberen ze in mijn enthousiasme mee te trekken, maar ik ga niemand smeken om hier te blijven. Het is niet de bedoeling om ze voor een appel en een ei te verkopen. Maar als er een bod komt zoals dat voor Stassin, dan kunnen we dat niet tegenhouden", besluit de nieuwe T1.