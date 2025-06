📷 Antwerp verrast supporters met nieuw uitshirt én nieuwe hoofdsponsor

Er verandert wat bij Antwerp. De club stelde op vrijdag zijn nieuw uitshirt voor volgend seizoen voor, net als de nieuwe hoofdsponsor.

Het nieuwe seizoen komt steeds dichterbij. De Pro League maakte op vrijdag de kalender bekend voor het nieuwe seizoen en presenteerde een nieuwe bal.

De clubs bereiden zich ook voor, voornamelijk met transfers terwijl wer ook al opmerkelijk veel coachwissels zagen. Maar de nieuwe uitrustingen voor volgend seizoen zullen nu ook voorgesteld worden.

Antwerp presenteerde op vrijdag zijn nieuw uitshirt, en ook enkele nieuwe sponsors. De nieuwe truitjes worden nu gemaakt door Stanno, en dus niet meer Jako.

Geen BetFirst meer bij The Great Old. 'Circus Daily is onze nieuwe hoofdsponsor. Dit 100% digitale sportmedium werkt samen met Stamnummer 1 om de unieke verhalen, emoties en prestaties van RAFC tot leven te brengen', laat de club weten.

Ghelamco en Heylen Vastgoed blijven, terwijl I Am Allsafe er nu bijkomt. Zo zien we volgend seizoen vijf partners op het shirt van Antwerp.