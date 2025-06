Een noodzakelijke stap: voormalige Gouden Schoen-winnaar gaat nieuwe uitdaging aan

Paul Onuachu zal niet opnieuw spelen voor Southampton. De voormalige doelpuntenmaker van Genk zal zijn carrière voortzetten bij Trabzonspor, waar een definitieve transfer in de maak is.

De toekomst van Paul Onuachu was een van de dossiers die zijn club deze zomer moest oplossen. Nadat hij in juni 2024 terugkeerde naar Southampton na zijn uitleenbeurt aan Trabzonspor, leek de voormalige doelpuntenmaker van Genk niet in de plannen van het Engelse team voor te komen.

In januari 2023 aangekomen in de Premier League na zijn mooie periode bij KRC Genk, slaagde Onuachu er nooit in om zich te vestigen bij Southampton. Gebrek aan speeltijd zorgde ervoor dat hij al in september werd uitgeleend aan Trabzonspor.

Zijn uitleenbeurt eindigde in juni 2024 en zijn terugkeer naar Engeland veranderde niets aan zijn situatie. Nog steeds weinig geïntegreerd in de groep, leek een definitief vertrek de enige realistische optie om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Volgens Fabrizio Romano is er een akkoord bereikt tussen Southampton en Trabzonspor voor een transfer van ongeveer 8 miljoen euro. Een logische zet voor beide clubs en de speler.

Op 31-jarige leeftijd vestigt de voormalige Gouden Schoen-winnaar van de Pro League zich definitief in Turkije. Een nieuw hoofdstuk begint met de wens om weer speeltijd en continuïteit te vinden.