'Ivan Leko verrast en haalt oude bekende van Standard naar KAA Gent'

KAA Gent zou zich versterken met Wilfried Kanga. De spits speelde enkele maanden onder Ivan Leko bij Standard.

Volgens journalist Julien Licharz van La Dernière Heure zou de Ivoriaanse spits dicht bij een overstap staan naar de Buffalo’s, nadat hij eerder al indruk maakte bij Standard Luik.

KAA Gent kan elke versterking meer dan goed gebruiken richting volgend seizoen. De ploeg wordt stevig vernieuwd op vraag van voorzitter Sam Baro.

Het voorbije seizoen speelde Kanga voor Dynamo Zagreb, dat hem had overgenomen van Hertha Berlijn. Een groot succes werd dat echter niet. Over welke deal het gaat is momenteel niet duidelijk.

Wilfried Kanga keert terug naar de Jupiler Pro League

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een definitieve transfer, waarmee 1,2 miljoen euro gemoeid is. Kanga ligt tot december 2027 onder contract bij Zagreb. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 2,5 miljoen euro.

De deal zou snel rond zijn, zo valt te horen. Mogelijk zou er dit weekend al een overeenkomst bereikt worden voor de transfer van Kanga. De speler zelf zou openstaan voor een terugkeer naar België.